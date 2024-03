Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich leichter

So bewegte sich der FTSE 100 zum Handelsende.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 917,57 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,507 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 930,92 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 891,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 939,38 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 7 706,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 697,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Stand von 7 405,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent. Bei 7 961,43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Kingfisher (+ 2,57 Prozent auf 2,40 GBP), StJamess Place (+ 2,49 Prozent auf 4,70 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,97 Prozent auf 5,38 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,65 Prozent auf 20,96 GBP) und Marks Spencer (+ 1,44 Prozent auf 2,54 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Spirax-Sarco Engineering (-4,48 Prozent auf 101,20 GBP), Rightmove (-3,68 Prozent auf 5,50 GBP), Ocado Group (-3,35 Prozent auf 4,53 GBP), Croda International (-2,99 Prozent auf 49,40 GBP) und Auto Trader Group (-2,65 Prozent auf 7,42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 99 105 873 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,744 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

