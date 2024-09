Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab

Am Montag fällt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,02 Prozent auf 8 375,17 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,604 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 376,63 Punkten, nach 8 376,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 364,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 380,08 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der FTSE 100 8 174,71 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 8 275,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 7 464,54 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,47 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rightmove (+ 24,62 Prozent auf 6,92 GBP), Auto Trader Group (+ 1,97 Prozent auf 8,68 GBP), Barratt Developments (+ 1,48 Prozent auf 5,15 GBP), Pershing Square (+ 0,94 Prozent auf 37,71 GBP) und J Sainsbury (+ 0,82 Prozent auf 2,95 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Kingfisher (-2,08 Prozent auf 2,78 GBP), Burberry (-1,68 Prozent auf 6,57 GBP), Antofagasta (-1,59 Prozent auf 18,24 GBP), Rio Tinto (-1,58 Prozent auf 46,95 GBP) und Anglo American (-1,56 Prozent auf 21,75 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Rightmove-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 272 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244,370 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at