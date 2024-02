Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt letztendlich nach

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in New York zurück.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 38 671,69 Punkten aus dem Handel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 11,652 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,063 Prozent leichter bei 38 702,11 Punkten, nach 38 726,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 38 567,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 734,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,324 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.01.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 525,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, notierte der Dow Jones bei 33 891,94 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.02.2023, einen Stand von 33 699,88 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 783,62 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 1,91 Prozent auf 43,31 USD), Microsoft (+ 1,56 Prozent auf 420,55 USD), IBM (+ 1,07 Prozent auf 186,34 USD), Honeywell (+ 0,71 Prozent auf 194,84 USD) und Nike (+ 0,70 Prozent auf 104,50 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Chevron (-1,96 Prozent auf 151,04 USD), Walt Disney (-1,95 Prozent auf 108,39 USD), Caterpillar (-1,50 Prozent auf 317,16 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,33 Prozent auf 22,24 USD) und Amgen (-1,27 Prozent auf 291,12 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15 104 143 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,854 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,92 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at