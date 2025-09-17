Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent höher bei 46 018,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,196 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,353 Prozent auf 45 919,54 Punkte an der Kurstafel, nach 45 757,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45 687,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 46 261,95 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,371 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 44 946,12 Punkten bewertet. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.06.2025, einen Stand von 42 215,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 606,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 8,55 Prozent. Bei 46 261,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell American Express (+ 2,74 Prozent auf 336,00 USD), Caterpillar (+ 2,27 Prozent auf 450,66 USD), Visa (+ 1,81 Prozent auf 346,20 USD), Procter Gamble (+ 1,44 Prozent auf 160,33 USD) und Salesforce (+ 1,21 Prozent auf 242,21 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-2,62 Prozent auf 170,29 USD), Amazon (-1,04 Prozent auf 231,62 USD), 3M (-0,86 Prozent auf 155,16 USD), Sherwin-Williams (-0,85 Prozent auf 350,21 USD) und Nike (-0,60 Prozent auf 72,31 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 49 733 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,644 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at