Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,37 Prozent leichter bei 38 627,99 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,541 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,968 Prozent schwächer bei 38 397,94 Punkten, nach 38 773,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 38 583,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 825,03 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,074 Prozent abwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.01.2024, einen Stand von 37 361,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, stand der Dow Jones bei 34 945,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 696,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,42 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 38 927,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 0,99 Prozent auf 127,79 USD), Walmart (+ 0,63 Prozent auf 170,36 USD), Dow (+ 0,56 Prozent auf 55,48 USD), IBM (+ 0,41 Prozent auf 187,64 USD) und Home Depot (+ 0,35 Prozent auf 362,35 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Nike (-2,40 Prozent auf 103,51 USD), Amgen (-1,86 Prozent auf 283,70 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,39 Prozent auf 21,98 USD), Cisco (-1,26 Prozent auf 48,44 USD) und Intel (-1,23 Prozent auf 43,51 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14 546 131 Aktien gehandelt. Mit 2,827 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at