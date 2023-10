Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,24 Prozent leichter bei 14 995,12 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,274 Prozent auf 15 225,73 Punkte an der Kurstafel, nach 15 184,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 943,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 232,37 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,831 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 348,53 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Stand von 15 571,98 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, bei 11 033,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 38,04 Prozent zu Buche. Bei 15 932,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sirius XM (+ 5,66 Prozent auf 4,85 USD), Intuitive Surgical (+ 2,64 Prozent auf 273,15 USD), Diamondback Energy (+ 2,59 Prozent auf 166,57 USD), The Kraft Heinz Company (+ 2,01 Prozent auf 31,43 USD) und Lucid (+ 1,78 Prozent auf 5,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Old Dominion Freight Line (-4,48 Prozent auf 405,08 USD), ON Semiconductor (-4,20 Prozent auf 89,14 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,89 Prozent auf 23,25 USD), NXP Semiconductors (-3,88 Prozent auf 194,50 USD) und Microchip Technology (-3,79 Prozent auf 77,46 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 13 639 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,668 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at