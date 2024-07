Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 fällt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 19 638,03 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,189 Prozent auf 19 720,11 Punkte an der Kurstafel, nach 19 682,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19 600,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 741,47 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 536,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 293,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 179,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 18,70 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 20 017,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 5,19 Prozent auf 210,66 USD), Tesla (+ 4,28 Prozent auf 206,35 USD), Moderna (+ 2,62 Prozent auf 121,86 USD), Illumina (+ 2,41 Prozent auf 106,90 USD) und Amgen (+ 1,81 Prozent auf 318,09 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-4,96 Prozent auf 155,50 USD), O Reilly Automotive (-3,82 Prozent auf 1 015,71 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,27 Prozent auf 156,90 USD), MercadoLibre (-2,64 Prozent auf 1 600,01 USD) und NVIDIA (-2,57 Prozent auf 120,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 105 659 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,084 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at