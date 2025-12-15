Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet im Minus

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent schwächer bei 23 149,30 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,581 Prozent höher bei 23 330,04 Punkten, nach 23 195,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23 149,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 345,56 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 22 900,59 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 22 348,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 19 926,72 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 20,06 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 11,69 Prozent auf 4,49 USD), AXT (+ 11,28 Prozent auf 16,48 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,57 Prozent auf 4,25 USD), Akamai (+ 4,35 Prozent auf 89,62 USD) und KLA-Tencor (+ 4,03 Prozent auf 1 242,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil ADTRAN (-16,82 Prozent auf 5,88 EUR), Nortech Systems (-7,05 Prozent auf 6,86 USD), Consumer Portfolio Services (-6,41 Prozent auf 8,61 USD), Donegal Group B (-4,10 Prozent auf 15,68 USD) und Cerus (-3,90 Prozent auf 2,10 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 412 846 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

