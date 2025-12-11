NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ADTRAN gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ADTRAN-Aktie bei 8,67 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 115,340 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (8,86 USD), wäre die Investition nun 1 021,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,19 Prozent.

Alle ADTRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 706,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at