ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Lohnende ADTRAN-Anlage?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ADTRAN-Aktie bei 8,67 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 115,340 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (8,86 USD), wäre die Investition nun 1 021,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,19 Prozent.
Alle ADTRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 706,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|ADTRAN Holdings Inc
|7,25
|-1,89%