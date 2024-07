Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,80 Prozent schwächer bei 7 537,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,29 Prozent schwächer bei 7 500,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 598,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 464,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 539,95 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,469 Prozent abwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 7 706,89 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 8 091,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 427,31 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,094 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 138 774 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 344,394 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at