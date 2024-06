Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Beim ATX Prime standen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Der ATX Prime schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 1 830,91 Punkten ab. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent schwächer bei 1 834,37 Punkten in den Montagshandel, nach 1 834,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 834,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 818,57 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 844,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 1 700,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, notierte der ATX Prime bei 1 600,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 6,82 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 4,14 Prozent auf 7,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,02 Prozent auf 37,85 EUR), S IMMO (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,63 Prozent auf 6,22 EUR) und OMV (+ 1,36 Prozent auf 41,76 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,40 Prozent auf 12,80 EUR), Semperit (-1,71 Prozent auf 11,50 EUR), Vienna Insurance (-1,36 Prozent auf 29,10 EUR), UBM Development (-1,35 Prozent auf 21,90 EUR) und Lenzing (-1,05 Prozent auf 32,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 380 198 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,299 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 10,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

