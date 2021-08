Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC infolge der gestrigen Zahlenvorlage leicht von 8,5 auf 8,9 Euro angehoben. Gleichzeitig bestätigte der Wertpapierexperte George McWhirter die "Hold"-Empfehlung für die Titel.

Das Unternehmen habe laut McWhirter im zweiten Quartal eine solide Erholung von den Tiefstständen des Vorjahres vermeldet. Die Zahlen deuten somit auch auf weitere Anzeichen einer Marktstabilisierung und erste Erfolge des Restrukturierungsprogramms hin.

Die zunehmende Erholung in der Luft- und Raumfahrtbehörde gewinnt zwar laut Meinung des Berenberg-Experten an Dynamik. "Wir sind uns jedoch bewusst, dass es noch ein langer Weg bis zur vollständigen Rückkehr zu den Finanzergebnissen von vor COVID-19 ist", schreibt McWhirter zudem in seiner jüngst vorgelegten Studie. Er rechnet erst 2025 mit einer Rückkehr auf das Vorkrisenniveau und zieht es vor, eine "vorsichtige Sicht auf das Tempo der Margenerholung einzunehmen".

Die Gewinnschätzungen der Berenberg-Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2021 belaufen sich auf 0,1 Euro je Titel. Im darauffolgenden Jahr 2022 erwarten sie dann einen Gewinn von 0,2 Euro je Titel und 2023 rechnen die Analysten mit einem positiven Ergebnis von 0,5 Euro je Aktie.

Eine Dividende dürfte es laut Einschätzung der Experten erst im Geschäftsjahr 2023 geben. Dann erwarten sie eine Gewinnausschüttung in der Höhe von 0,1 Euro je Aktie.

Am Donnerstag am frühen Nachmittag notierten die Titel von FACC an der Wiener Börse um 0,23 Prozent leichter bei 8,67 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

