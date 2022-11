Die Analysten der Baader Bank haben sowohl die Anlageempfehlung "Reduce" als auch das Kursziel von 5,6 Euro für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC bestätigt. Nach einer vorteilhaften Performance im 1. Halbjahr, gestaltete sich das Geschäftsumfeld im 3. Quartal nun stärker herausfordernd, heißt es in der Studie von Peter Rothenaicher.

Die Ergebnisse im abgelaufenen Jahresviertel waren durch eine überraschend starke Umsatzentwicklung, aber einen operativen Verlust charakterisiert. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 0,07 Euro jeweils in 2022 und in 2023. Im Jahr danach soll der Ertrag je Titel auf 0,41 Euro anwachsen. Die Dividenden dürften laut ihren Prognosen für 2022 und 2023 ausfallen, für 2024 erwarten sie dann eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie.

Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Papiere an der Wiener Börse mit einem klaren Plus von 3,5 Prozent bei 6,78 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

