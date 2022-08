Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel von 8,40 Euro und ihr Anlagevotum "Hold" für die heimische FACC bestätigt. Die jüngsten Zweitquartalszahlen des Luftfahrt-Zulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so Berenberg-Analyst George McWhirter.

Man bleibe vorsichtig, was die Erholungsgeschwindigkeit von FACC nach der Corona-Pandemie angeht, so der Analyst. Die Prognosen für den Umsatz in den Jahren 2022-24 würden um jeweils rund zwei Prozent angehoben. Beim operativen Ergebnis wurden die Schätzungen aber nach unten revidiert.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 0,1 Euro für 2022. Die Schätzungen für 2023 beläuft sich auf 0,4 Euro je Anteilsschein und für 2024 auf 0,7 Euro je Aktie. Die Dividendenschätzung je Titel wurde erneut mit 0,2 Euro für 2024 beziffert, für 2022 und 2023 werden keine Dividenden erwartet.

Am Freitag notierten die FACC-Titel zuletzt an der Wiener Börse mit einem deutlichen Aufschlag von 3,4 Prozent auf 7,63 Euro.

