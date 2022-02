Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen FACC leicht von 8,40 auf 8,20 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst George McWhirter unverändert beibehalten.

FACC hat jüngst ein kurzes Statement zu den vorläufigen Zahlen 2021 abgegeben, das weitgehend eine "in-line performance" zeigte, hieß es in der aktuellen Studie. Die Berenberg-Experten aktualisieren ihre Schätzungen um diese Ergebnisse und die Guidance für 2022 zu berücksichtigen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 0,1 für 2022. Die Schätzungen für 2023 und 2024 belaufen sich auf 0,4 bzw. 0,7 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel wurde mit 0,2 Euro für 2024 beziffert, für 2022 und 2023 werden keine Dividenden erwartet.

Am Freitag notierten die FACC-Titel zu Mittag an der Wiener Börse mit plus 0,63 Prozent bei 8,01 Euro.

