Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich leichter

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,14 Prozent schwächer bei 3 373,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,312 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,028 Prozent schwächer bei 3 411,06 Punkten, nach 3 412,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 411,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 371,65 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der ATX 3 316,68 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der ATX noch bei 3 093,89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Stand von 3 197,94 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell IMMOFINANZ (+ 1,19 Prozent auf 21,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 7,48 EUR), Verbund (+ 0,30 Prozent auf 82,30 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,45 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 26,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-5,19 Prozent auf 33,80 EUR), voestalpine (-2,82 Prozent auf 27,60 EUR), BAWAG (-2,41 Prozent auf 46,96 EUR), Andritz (-2,18 Prozent auf 53,75 EUR) und Raiffeisen (-2,09 Prozent auf 18,24 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 267 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 29,200 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,85 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

