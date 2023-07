Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien der BAWAG in Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen von 63 auf 66 Euro angehoben. Die Expertenrunde um Chris Hallam bestätigte zugleich in der am Vortag veröffentlichten Studie das "Neutral"-Rating. Hallam und sein Team haben die Prognosen für den Umsatz und den Ertrag etwas hinaufgeschraubt.

Beim Gewinn je Aktie rechnet Goldman im Geschäftsjahr 2023 mit einem Ertrag von 7,85 Euro je Titel nach zuvor 8,01 Euro. In den beiden Folgejahren soll er nun bei 7,60 (zuvor: 7,25) Euro bzw. 9,21 (8,75) Euro liegen. Die Dividendenschätzung für 2023 beläuft sich auf 4,70 Euro pro Anteilsschein. Für 2024 und 2025 veranschlagen die Goldman-Analysten jeweils 4,56 Euro und 5,55 Euro je Titel.

Zum Vergleich: Die BAWAG-Aktien wurden am späten Dienstagvormittag an der Wiener Börse zuletzt bei 44,71 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/kve

ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com

AFA0038 2023-07-25/11:33