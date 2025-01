Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 80,0 auf 100,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner für die Bank-Titel bestätigt.

Zum Vergleich: Am Mittwoch im Eröffnungshandel notierten die BAWAG-Titel zuletzt bei 85,05 Euro.

Die Expertin sieht Wachstumspotenzial durch Zukäufe der Bank. Man habe die von der BAWAG übernommene niederländische Online-Bank Knab in das Modell integriert und rechne mit einem positiven Beitrag zum Vorsteuergewinn in Höhe von über 160 Mio. Euro für 2026. Die geplante Übernahme der Barclays Consumer Bank soll bis 2027 weitere 100 Mio. Euro zum Vorsteuergewinn beitragen, so die Analystin.

