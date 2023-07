Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien der BAWAG von 58,5 auf 60 Euro angehoben. Die Expertenrunde um Chris Hallam bestätigte zugleich in der zu Wochenbeginn vorgelegten Studie das "Neutral"-Rating. Zum Vergleich: Die BAWAG-Aktien wurden am Mittwochnachmittag an der Wiener Börse zuletzt bei 40,66 Euro gehandelt.

Goldman ging in seiner Analyse auf die Vorschau ("Early Read") zum zweiten Quartal 2023 der BAWAG ein. So würden die sogenannten "Kernumsätze", die sowohl Provisionszahlungen als auch den Zinsüberschuss beinhalten, auf über 380 Mio. Euro angewachsen sein. Auf Quartalsbasis entspräche dies einem Plus von fünf Prozent. Die Ausgaben hätten sich laut Goldman "relativ" stabil gegenüber dem Vorjahr entwickelt.

Beim Gewinn je Aktie rechnen die Experten im Geschäftsjahr 2023 mit einem Ertrag von 8,01 Euro je Titel. In den beiden Folgejahren soll er bei 7,25 Euro bzw. 8,75 Euro liegen. Die Dividendenschätzung für 2023 beläuft sich auf 4,76 Euro pro Anteilsschein. Für 2024 und 2025 veranschlagen die Goldman-Analysten jeweils 4,33 Euro und 5,24 Euro je Titel.

