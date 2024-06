Angespannte Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Am Dienstag verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,15 Prozent auf 3 613,18 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 116,368 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 3 618,70 Punkten, nach 3 618,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 620,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 605,05 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 3 747,12 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, stand der ATX bei 3 496,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der ATX mit 3 056,30 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,90 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,19 Prozent auf 76,95 EUR), OMV (+ 2,17 Prozent auf 40,52 EUR), Lenzing (+ 0,71 Prozent auf 35,30 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,05 EUR) und Raiffeisen (+ 0,12 Prozent auf 16,61 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-1,64 Prozent auf 21,56 EUR), DO (-1,57 Prozent auf 162,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,45 Prozent auf 37,40 EUR), Andritz (-1,28 Prozent auf 57,75 EUR) und Österreichische Post (-1,16 Prozent auf 29,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,577 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

