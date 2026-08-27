Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,72 Prozent leichter bei 14 437,73 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,669 Prozent auf 14 445,61 Punkte an der Kurstafel, nach 14 542,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 459,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 386,43 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,076 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 421,97 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der SMI bei 13 627,41 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 12 207,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,99 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,09 Prozent auf 743,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,83 Prozent auf 80,36 CHF), Richemont (+ 0,08 Prozent auf 191,15 CHF), Lonza (-0,10 Prozent auf 587,20 CHF) und Roche (-0,57 Prozent auf 366,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-3,17 Prozent auf 3 266,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,35 Prozent auf 215,70 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 78,58 CHF), Holcim (-1,52 Prozent auf 72,68 CHF) und Nestlé (-1,41 Prozent auf 78,74 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 315 002 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,61 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at