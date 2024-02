Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SPI verliert am Mittwoch nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,08 Prozent auf 14 936,04 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,950 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,124 Prozent leichter bei 14 929,22 Punkten in den Handel, nach 14 947,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 14 945,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 929,22 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Wert von 14 520,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, betrug der SPI-Kurs 14 154,90 Punkte. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 21.02.2023, mit 14 504,65 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 2,51 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 14 971,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 5,41 Prozent auf 1,56 CHF), EFG International (+ 3,36 Prozent auf 12,30 CHF), Kinarus (+ 3,23 Prozent auf 0,01 CHF), OC Oerlikon (+ 3,02 Prozent auf 4,30 CHF) und ALSO (+ 2,75 Prozent auf 242,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Santhera Pharmaceuticals (-2,86 Prozent auf 10,20 CHF), Implenia (-1,77 Prozent auf 30,50 CHF), APG SGA (-1,76 Prozent auf 195,50 CHF), Temenos (-1,74 Prozent auf 61,16 CHF) und Basler Kantonalbank Partizipsch (-1,50 Prozent auf 65,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Kinarus-Aktie aufweisen. 1 888 000 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,948 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at