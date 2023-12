Angespannte Stimmung in Zürich: SPI startet im Minus

Um 09:12 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,07 Prozent auf 14 166,78 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,865 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 14 164,19 Punkte an der Kurstafel, nach 14 177,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 164,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 176,86 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,504 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wurde der SPI mit 13 576,24 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, stand der SPI noch bei 14 614,94 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Wert von 14 199,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 0,872 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Evolva (+ 7,07 Prozent auf 0,88 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,66 Prozent auf 0,40 CHF), ams (+ 4,66 Prozent auf 1,68 CHF), VAT (+ 4,50 Prozent auf 406,50 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,27 Prozent auf 4,15 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ONE swiss bank (-6,12 Prozent auf 2,76 CHF), ASMALLWORLD (-5,46 Prozent auf 1,73 CHF), Sandoz (-1,81 Prozent auf 25,51 CHF), u-blox (-1,60 Prozent auf 92,10 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (-1,49 Prozent auf 1 655,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 805 140 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 269,097 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index weist die Varia US Properties-Aktie mit 8,77 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at