WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

Milliardendeal 09.09.2025 20:56:39

Nebius-Aktie springt nach Microsoft-Auftrag stark hoch

Nebius-Aktie springt nach Microsoft-Auftrag stark hoch

Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben.

Der Aktienkurs des an der NASDAQ notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte zeitweise um 49,37 Prozent hoch auf 95,69 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.

Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

20.08.25 Microsoft Buy UBS AG
31.07.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Microsoft Buy UBS AG
31.07.25 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 426,05 0,72% Microsoft Corp.
Nebius 82,50 51,38% Nebius

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 865,14 0,30%

