Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Milliardendeal
|
09.09.2025 20:56:39
Nebius-Aktie springt nach Microsoft-Auftrag stark hoch
Der Aktienkurs des an der NASDAQ notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte zeitweise um 49,37 Prozent hoch auf 95,69 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.
Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Weitere Links:
