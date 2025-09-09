Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hohes Kursniveau 09.09.2025 10:34:02

Nach Kursrally: Darum empfiehlt eine Analystin die Palantir-Aktie weiter zum Kauf

Nach Kursrally: Darum empfiehlt eine Analystin die Palantir-Aktie weiter zum Kauf

Der US-Konzern Palantir gehört 2025 zu den Top-Performern am Aktienmarkt. Wird die Luft nun zu dünn? Eine Analystin widerspricht.

• Palantir zählt 2025 zu den größten Börsen-Highflyern
• BoA-Analystin Mariana Perez Mora hält trotz hoher Bewertung an ihrem "Buy"-Rating fest
• Palantirs Ontologie-Architektur und ROI-orientierte Lösungen sichern Wettbewerbsvorteile

106 Prozent Kursplus seit Jahresstart, fast 350 Prozent Kursgewinne innerhalb der letzten zwölf Monate: Die Palantir-Aktie gehört unbestritten zu den größten Börsenstars an der NASDAQ im Jahr 2025. Auch wenn Anleger zuletzt zunehmend skeptischer wurden und einen Teil ihrer Gewinne mitnahmen, hält eine Analystin an ihrer hohen Bewertung für die Palantir-Aktie weiter fest.

BoA bleibt bei Kaufempfehlung

Mariana Perez Mora, Analystin bei der US-Großbank Bank of America, sieht bei Palantir weiteres Wachstumspotenzial - sowohl auf Unternehmensebene als auch für die Aktie.

TipRanks zufolge bleibt Perez Mora für Palantir optimistisch da das Unternehmen ihrer Einschätzung nach seine führende Position bei der Umwandlung von Daten in betriebliche Verbesserungen festige. Nach ihrem Besuch der AIPCon 8 in San Francisco kam die Analystin zu dem Schluss, dass Palantirs Wettbewerbsvorteil in der Fähigkeit liege, greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Sie hob vor diesem Hintergrund den differenzierten Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Datenintegration und künstliche Intelligenz hervor und betonte darüber hinaus, dass viele Unternehmen drei Jahre nach dem Aufkommen großer Sprachmodelle (LLMs) Schwierigkeiten hätten, sinnvollen Mehrwert aus KI zu ziehen. Palantir-Kunden würden jedoch immer wieder zeigen, wie die Ontologie-Architektur des Unternehmens und die Partnerschaften mit vorwärtsgerichteten Ingenieuren ungenutzte Daten freisetzen und so die Betriebsabläufe verbessern könne.

Dieser Wettbewerbsvorteil dürfte das profitable Wachstum von Palantir vorantreiben, weshalb die Analystin ihre Kaufempfehlung für die Palantir-Aktie bestätigte und auch an ihrem Kursziel von 180 US-Dollar festhält. Damit hätte der Anteilsschein ihrer Einschätzung nach noch rund 15 Prozent Luft nach oben.

Ontologie-Architektur gelobt

Darüber hinaus wurden Palantirs Ontologie-Architektur und die Zusammenarbeit mit Forward-Deployed Engineers (FDEs) von Kunden für die Wertschöpfung aus Daten und die Verbesserung realer Abläufe gelobt. Der Ansatz des Unternehmens, maßgeschneiderte Anwendungen für Kunden zu entwickeln, verstärke seine Stärken und führe zu einer höheren Durchdringung bei bestehenden Kunden. Trotz Premiumpreisen macht Palantirs Fokus auf ROI-orientierte Lösungen das Unternehmen weniger anfällig für makroökonomische Herausforderungen und positioniert es so, dass es das Branchenwachstum in einem budgetbeschränkten Umfeld übertreffen kann, zeigt sich die Expertin zuversichtlich.

Palantir mit durchwachsenen Analystenbewertungen

Ganz so optimistisch wie Perez Mora zeigen sich andere Analysten für die Palantir-Aktie unterdessen nicht. Auf TipRanks fällt das Urteil der Experten durchwachsen aus: Vier Kaufempfehlungen stehen 13 Hold-Bewertungen und zwei "Sell"-Einstufungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 154,47 US-Dollar sogar leicht unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am Dienstag legt die Palantir-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 0,12 Prozent auf 156,28 US-Dollar zu, nachdem sie zum Wochenstart noch mit einem deutlichen Kursplus von 1,95 Prozent auf 156,10 US-Dollar auf die Analysteneinschätzung der Bank of America reagiert hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kursschwäche als Einstiegschance? Analysten analysieren die aktuelle Lage der Microsoft-Aktie
ASML investiert Milliarden in KI-Startup Mistral
Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Erholung ja - nachhaltiges Wachstum fraglich

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten

Analysen zu Palantirmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palantir 133,82 0,71% Palantir

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der DAX tendiert derweil seitwärts. Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen