Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Euro STOXX 50-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,97 Prozent) bei 4 126,98 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,666 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent tiefer bei 4 165,03 Punkten in den Handel, nach 4 167,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 165,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 114,97 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 236,25 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 280,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 342,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 7,02 Prozent. Bei 4 491,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Ferrari (+ 1,68 Prozent auf 274,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 376,50 EUR), Allianz (+ 0,48) Prozent auf 230,45 EUR), Flutter Entertainment (+ 0,40 Prozent auf 136,55 GBP) und Stellantis (-0,19 Prozent auf 17,98 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,76 Prozent auf 120,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,70 Prozent auf 110,20 EUR), UniCredit (-2,10 Prozent auf 22,63 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 129,92 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,87 Prozent auf 2,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 940 863 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 365,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Stellantis-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at