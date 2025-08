Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mittags freundlich

Heute zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,37 Prozent auf 4 436,67 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 4 427,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 420,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 419,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 440,38 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 4 464,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 479,18 Punkte taxiert. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.08.2024, bei 4 234,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Bei 4 826,72 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,82 Prozent auf 4,18 GBP), Diageo (+ 2,70 Prozent auf 18,64 GBP), Siemens (+ 1,87 Prozent auf 220,85 EUR), Airbus SE (+ 1,73 Prozent auf 175,28 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,22 Prozent auf 97,54 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Enel (-0,70 Prozent auf 7,84 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,43 Prozent auf 5,13 EUR), RELX (-0,41 Prozent auf 38,88 GBP), UniCredit (-0,37 Prozent auf 64,40 EUR) und Unilever (-0,31 Prozent auf 44,82 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 943 917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 285,036 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,26 Prozent.

