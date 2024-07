Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Mittwochmittag im Minus

Kaum verändert zeigt sich der MDAX am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent schwächer bei 25 530,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 252,688 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,007 Prozent tiefer bei 25 574,94 Punkten, nach 25 576,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 646,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 508,63 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,42 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 483,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 926,74 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 27 724,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 4,87 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell TUI (+ 3,70 Prozent auf 7,18 EUR), K+S (+ 2,43 Prozent auf 11,79 EUR), Lufthansa (+ 2,40 Prozent auf 5,79 EUR), PUMA SE (+ 2,30 Prozent auf 44,47 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,23 Prozent auf 50,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Gerresheimer (-2,24 Prozent auf 100,50 EUR), RATIONAL (-2,19 Prozent auf 759,00 EUR), TRATON (-2,10 Prozent auf 30,25 EUR), Knorr-Bremse (-2,09 Prozent auf 72,60 EUR) und KION GROUP (-1,89 Prozent auf 38,98 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 932 828 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,43 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

