Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Am Mittwoch stand der MDAX via XETRA schlussendlich 0,24 Prozent im Minus bei 25 139,27 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,859 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,163 Prozent stärker bei 25 239,99 Punkten, nach 25 199,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 427,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 044,83 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,155 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 24 249,84 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2024, den Wert von 26 457,33 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 27 204,49 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,33 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 14,65 Prozent auf 7,70 EUR), Nordex (+ 2,17 Prozent auf 14,10 EUR), KION GROUP (+ 1,53 Prozent auf 31,11 EUR), LANXESS (+ 1,49 Prozent auf 24,59 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,42 Prozent auf 6,06 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Scout24 (-2,72 Prozent auf 71,40 EUR), AIXTRON SE (-2,15 Prozent auf 15,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,93 Prozent auf 116,70 EUR), Aroundtown SA (-1,90 Prozent auf 2,74 EUR) und Ströer SE (-1,81 Prozent auf 54,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 123 313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 19,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,03 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at