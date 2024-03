Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert zum Start

Am Donnerstag verliert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,34 Prozent auf 25 798,47 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 247,943 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,054 Prozent fester bei 25 899,70 Punkten in den Handel, nach 25 885,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 954,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 793,99 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,585 Prozent. Der MDAX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 26 101,78 Punkten. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 26 313,98 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, einen Wert von 28 648,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,87 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,53 Prozent auf 51,05 EUR), Nordex (+ 4,34 Prozent auf 10,06 EUR), Scout24 (+ 2,65 Prozent auf 69,66 EUR), Talanx (+ 1,39 Prozent auf 65,65 EUR) und Delivery Hero (+ 1,20 Prozent auf 21,97 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-17,55 Prozent auf 26,03 EUR), ENCAVIS (-2,25 Prozent auf 10,85 EUR), Lufthansa (-1,75 Prozent auf 7,13 EUR), HENSOLDT (-1,53 Prozent auf 33,40 EUR) und Siltronic (-1,46 Prozent auf 84,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AIXTRON SE-Aktie. 917 892 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,669 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2024 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at