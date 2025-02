Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagmittag mit Abgaben

Am Freitag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,79 Prozent schwächer bei 14 889,38 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 94,033 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,375 Prozent leichter bei 14 951,33 Punkten in den Handel, nach 15 007,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 951,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 810,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,486 Prozent. Der SDAX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 14 367,67 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, den Stand von 13 449,89 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, lag der SDAX noch bei 13 768,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 7,22 Prozent aufwärts. Bei 15 155,13 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell AlzChem Group (+ 4,89 Prozent auf 77,20 EUR), Sixt SE St (+ 3,71 Prozent auf 85,35 EUR), STO SE (+ 1,27 Prozent auf 128,00 EUR), Energiekontor (+ 1,03 Prozent auf 43,95 EUR) und KSB SE (+ 0,60 Prozent auf 674,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil pbb (-6,91 Prozent auf 5,60 EUR), PVA TePla (-3,29 Prozent auf 13,54 EUR), GFT SE (-3,14 Prozent auf 20,05 EUR), Befesa (-2,88 Prozent auf 22,96 EUR) und STRATEC SE (-2,77 Prozent auf 26,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 673 770 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,212 Mrd. Euro macht die DWS Group GmbH-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at