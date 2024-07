Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt nachmittags im Minus

Der SDAX verliert am Mittwoch an Wert.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,42 Prozent tiefer bei 14 231,11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 100,373 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,259 Prozent schwächer bei 14 253,73 Punkten, nach 14 290,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 319,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 226,84 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,16 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wurde der SDAX auf 14 550,31 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 24.04.2024, einen Stand von 14 207,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 695,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 2,97 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 8,21 Prozent auf 131,80 EUR), SMA Solar (+ 4,46 Prozent auf 24,84 EUR), Ceconomy St (+ 3,25 Prozent auf 2,86 EUR), METRO (St) (+ 2,89 Prozent auf 4,27 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 2,32 Prozent auf 15,91 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen STO SE (-21,70 Prozent auf 125,60 EUR), BayWa (-8,58 Prozent auf 9,69 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,83 Prozent auf 64,60 EUR), pbb (-3,16 Prozent auf 5,37 EUR) und CANCOM SE (-2,96 Prozent auf 32,12 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die flatexDEGIRO-Aktie aufweisen. 324 838 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,304 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at