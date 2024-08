Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

So bewegt sich der TecDAX am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,02 Prozent tiefer bei 3 210,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 503,431 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,182 Prozent fester bei 3 216,39 Punkten, nach 3 210,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 225,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 209,49 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 393,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 359,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 161,63 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,45 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Kontron (+ 5,28 Prozent auf 18,53 EUR), Nordex (+ 4,47 Prozent auf 13,80 EUR), United Internet (+ 2,61 Prozent auf 16,92 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,36 Prozent auf 52,10 EUR) und SMA Solar (+ 2,35 Prozent auf 24,44 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-38,36 Prozent auf 5,14 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,50 Prozent auf 62,45 EUR), 1&1 (-1,21 Prozent auf 13,06 EUR), Eckert Ziegler (-0,88 Prozent auf 40,64 EUR) und TeamViewer (-0,64 Prozent auf 12,36 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 616 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,393 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,51 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

