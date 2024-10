Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Am Dienstag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 3 405,69 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 556,191 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,643 Prozent fester bei 3 435,29 Punkten, nach 3 413,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 441,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 405,26 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 400,57 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Stand von 3 310,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 019,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,44 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 2,54 Prozent auf 18,94 EUR), SMA Solar (+ 2,05 Prozent auf 18,42 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 94,90 EUR), 1&1 (+ 1,90 Prozent auf 13,92 EUR) und HENSOLDT (+ 1,90 Prozent auf 30,02 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-4,29 Prozent auf 68,10 EUR), EVOTEC SE (-2,33 Prozent auf 6,28 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 30,81 EUR), Nagarro SE (-1,97 Prozent auf 87,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,82 Prozent auf 64,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 051 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,949 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 6,85 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

