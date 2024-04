Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,29 Prozent leichter bei 3 291,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 507,455 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,044 Prozent auf 3 332,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 334,32 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 280,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 332,86 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 3 379,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 260,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 3 315,81 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,00 Prozent ein. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 187,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 2,15 Prozent auf 40,35 EUR), Nordex (+ 1,05 Prozent auf 12,51 EUR), Kontron (+ 0,26 Prozent auf 19,50 EUR), ATOSS Software (+ 0,20 Prozent auf 250,50 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-3,99 Prozent auf 13,23 EUR), Siltronic (-3,82 Prozent auf 81,75 EUR), United Internet (-3,53 Prozent auf 20,24 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,24 Prozent auf 34,04 EUR) und Energiekontor (-3,10 Prozent auf 61,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 638 845 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,665 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,57 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at