Anleger in Habachtstellung: MDAX zum Handelsstart kaum verändert

MDAX-Handel am Mittwochmorgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 25 972,77 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 255,862 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,144 Prozent stärker bei 26 010,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 972,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 040,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 966,51 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,464 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, mit 25 549,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2024, lag der MDAX bei 27 087,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 748,16 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,987 Prozent nach oben. Bei 26 045,65 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 989,87 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 2,26 Prozent auf 41,54 EUR), AIXTRON SE (+ 1,65 Prozent auf 14,21 EUR), Nemetschek SE (+ 1,47 Prozent auf 110,70 EUR), EVOTEC SE (+ 1,46 Prozent auf 8,01 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,45 Prozent auf 43,50 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-3,55 Prozent auf 12,10 EUR), Jungheinrich (-3,44 Prozent auf 23,56 EUR), Delivery Hero (-3,10 Prozent auf 25,67 EUR), thyssenkrupp (-2,14 Prozent auf 4,08 EUR) und TUI (-1,52 Prozent auf 8,04 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 588 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 21,201 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2025 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 16,45 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

