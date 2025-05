NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Kursrutsch am Vortag infolge des Quartalsberichts auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Wie Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, wurde der Kursrückgang von nachlassenden Sommerbuchungen und einer veränderten Grundstimmung nach dem Kapitalmarkttag im März ausgelöst. Damals habe der Reisekonzern noch die Botschaft verkündet, wieder in die Offensive gehen zu wollen. Nach dem guten Kursverlauf seit dieser Veranstaltung fühle sich der gestrige Tag wie ein Rückschritt an./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 16:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 05:05 / UTC



