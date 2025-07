Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 mittags mit Abgaben

Um 12:09 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent auf 8 742,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,623 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 760,96 Punkten in den Handel, nach 8 760,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 8 736,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 788,43 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 772,38 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2025, stand der FTSE 100 bei 8 634,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 166,76 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,84 Prozent zu. Bei 8 908,82 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,32 Prozent auf 2,80 GBP), Ocado Group (+ 3,22 Prozent auf 2,34 GBP), Antofagasta (+ 2,29 Prozent auf 18,51 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,27 Prozent auf 0,91 GBP) und Glencore (+ 2,24 Prozent auf 2,90 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-3,62 Prozent auf 5,12 GBP), Standard Chartered (-2,98 Prozent auf 11,71 GBP), NatWest Group (-2,05 Prozent auf 5,01 GBP), Barratt Developments (-1,97 Prozent auf 4,47 GBP) und Ashtead (-1,97 Prozent auf 45,77 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 101 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 183,026 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 6,23 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at