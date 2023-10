Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 sackt letztendlich ab

Das machte das Börsenbarometer in London zum Handelsschluss.

Schlussendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 7 620,03 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,421 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 628,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 628,21 Punkten am Vortag.

Bei 7 608,67 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 651,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,67 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 11.09.2023, mit 7 496,87 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 282,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, lag der FTSE 100 bei 6 885,23 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,873 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Imperial Brands (+ 1,86 Prozent auf 17,55 GBP), M&G (+ 1,64 Prozent auf 2,01 GBP), Unite Group (+ 1,59 Prozent auf 9,27 GBP), Rightmove (+ 1,51 Prozent auf 5,93 GBP) und United Utilities (+ 1,46 Prozent auf 9,74 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil ConvaTec (-3,91 Prozent auf 2,06 GBP), JD Sports Fashion (-3,85 Prozent auf 1,39 GBP), Smith Nephew (-3,73 Prozent auf 9,44 GBP), Burberry (-3,19 Prozent auf 17,77 GBP) und Kingfisher (-2,48 Prozent auf 2,12 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 71 338 312 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 203,512 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Im Index verzeichnet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at