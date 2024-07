Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Nachmittag

So bewegt sich der Dow Jones am Freitagnachmittag.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,91 Prozent tiefer bei 40 295,77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,309 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,21 Prozent fester bei 41 156,56 Punkten, nach 40 665,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 626,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 40 203,27 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,392 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 834,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 986,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35 061,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,37 Prozent auf 125,95 USD), UnitedHealth (+ 0,35 Prozent auf 566,31 USD), JPMorgan Chase (+ 0,06 Prozent auf 210,11 USD), Salesforce (+ 0,06 Prozent auf 247,50 USD) und Apple (+ 0,04 Prozent auf 224,27 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Travelers (-7,65 Prozent auf 203,73 USD), Intel (-5,33 Prozent auf 33,01 USD), American Express (-3,16 Prozent auf 241,32 USD), Caterpillar (-2,44 Prozent auf 347,36 USD) und Dow (-1,83 Prozent auf 53,77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 662 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,158 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,36 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at