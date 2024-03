Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,04 Prozent schwächer bei 38 585,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,221 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,054 Prozent tiefer bei 38 968,77 Punkten, nach 38 989,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38 457,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 906,98 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 380,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 36 124,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 390,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 1,37 Prozent auf 92,69 USD), Walmart (+ 1,25 Prozent auf 60,04 USD), JPMorgan Chase (+ 1,00 Prozent auf 188,55 USD), McDonalds (+ 0,55 Prozent auf 292,54 USD) und Chevron (+ 0,48 Prozent auf 149,59 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Intel (-5,37 Prozent auf 43,16 USD), Salesforce (-5,05 Prozent auf 298,75 USD), Microsoft (-2,96 Prozent auf 402,65 USD), Apple (-2,84 Prozent auf 170,12 USD) und Amazon (-1,95 Prozent auf 174,12 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 28 598 781 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,847 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

