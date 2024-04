Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ 100 verliert am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,38 Prozent auf 18 040,42 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,18 Prozent auf 18 076,43 Punkte an der Kurstafel, nach 18 293,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 084,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 018,94 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der NASDAQ 100 18 302,91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16 543,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 13 181,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell The Kraft Heinz Company (+ 0,98 Prozent auf 37,43 USD), American Electric Power (+ 0,90 Prozent auf 85,32 USD), Exelon (+ 0,83 Prozent auf 37,54 USD), JDcom (+ 0,81 Prozent auf 27,99 USD) und Baker Hughes (+ 0,63 Prozent auf 33,65 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-5,64 Prozent auf 165,34 USD), Lucid (-5,59 Prozent auf 2,70 USD), Align Technology (-5,13 Prozent auf 303,25 USD), ON Semiconductor (-4,35 Prozent auf 70,64 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,17 Prozent auf 175,69 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 5 964 766 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,914 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at