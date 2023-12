Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 16 009,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,435 Prozent schwächer bei 15 952,85 Punkten in den Handel, nach 16 022,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 010,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 937,58 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 313,24 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2023, den Stand von 15 280,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wurde der NASDAQ 100 auf 11 637,50 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 47,38 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 166,51 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 3,97 Prozent auf 11,25 USD), NVIDIA (+ 1,42 Prozent auf 472,59 USD), Diamondback Energy (+ 1,04 Prozent auf 149,12 USD), Lucid (+ 1,00 Prozent auf 4,53 USD) und Baker Hughes (+ 0,95 Prozent auf 32,03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-1,92 Prozent auf 137,60 USD), Sirius XM (-1,80 Prozent auf 4,63 USD), Alphabet A (ex Google) (-1,38 Prozent auf 135,04 USD), Datadog A (-1,37 Prozent auf 113,43 USD) und Verisk Analytics A (-1,25 Prozent auf 230,82 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 090 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,775 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at