Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel im Minus

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext 0,65 Prozent schwächer bei 7 322,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,316 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,541 Prozent leichter bei 7 330,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 370,45 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 317,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 347,71 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,98 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 538,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der CAC 40 bei 7 914,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, notierte der CAC 40 bei 7 312,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 2,76 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 281,10 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 16 079 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 326,203 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

2024 präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

