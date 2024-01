Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Start Verluste

Um 09:12 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,31 Prozent auf 7 301,22 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,288 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,15 Prozent leichter bei 7 313,26 Punkten, nach 7 398,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 291,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 314,50 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 7 596,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 029,70 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, bei 7 077,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,05 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 610,10 Punkten. Bei 7 291,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 334,205 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 7,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at