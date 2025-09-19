BNP Paribas Aktie

79,69EUR 1,16EUR 1,48%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.09.2025 12:57:03

BNP Paribas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die französische Großbank habe eine zuversichtliche Aktualisierung ihrer kurz- und mittelfristigen Ziele vorgelegt, die er für realistisch halte, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78,43 € 		Abst. Kursziel*:
16,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten