BNP Paribas Aktie
|79,69EUR
|1,16EUR
|1,48%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die französische Großbank habe eine zuversichtliche Aktualisierung ihrer kurz- und mittelfristigen Ziele vorgelegt, die er für realistisch halte, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,43 €
|
Abst. Kursziel*:
16,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
17.09.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)