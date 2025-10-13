BNP Paribas Aktie

75,26EUR 0,62EUR 0,83%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.10.2025 11:24:02

BNP Paribas Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Die aktuellen politischen Unsicherheiten in Frankreich bestimmten das kurzfristige Bild für französische Banken, doch werden die Probleme wohl auf die eine oder anderen Weise gelöst werden, schrieb Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erzielten BNP Paribas und Societe Generale nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne im Heimatmarkt. In Summe ergäben sich damit für Investoren gute Chancen./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77,40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
75,46 € 		Abst. Kursziel*:
2,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,84%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen

11:24 BNP Paribas Neutral UBS AG
09.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
19.09.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
16.09.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 75,43 1,06% BNP Paribas S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:54 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
12:49 BASF Outperform Bernstein Research
12:06 Santander Buy UBS AG
12:03 Sixt Kaufen DZ BANK
11:52 DHL Group Sell UBS AG
11:24 BNP Paribas Neutral UBS AG
11:20 AstraZeneca Buy UBS AG
11:17 Roche Buy UBS AG
11:16 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:15 Novartis Neutral UBS AG
11:13 Dürr Neutral UBS AG
11:10 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10:04 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
10:03 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
10:03 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
10:03 Zalando Outperform RBC Capital Markets
09:59 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
09:53 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
09:37 Wacker Neuson Hold Warburg Research
09:36 UBM Development buy Warburg Research
09:35 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
09:34 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 BASF Hold Warburg Research
09:22 Beiersdorf Buy Warburg Research
09:11 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09:05 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:00 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:55 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
08:52 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Nokia Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:39 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
08:33 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
08:32 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
08:29 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
08:27 BASF Buy Deutsche Bank AG
08:16 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:54 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:51 Linde Outperform Bernstein Research
07:44 BASF Outperform Bernstein Research
07:43 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
07:39 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Dürr Neutral UBS AG
10.10.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen