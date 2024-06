Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich nachmittags leichter

Der CAC 40 verliert am Nachmittag an Boden.

Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,33 Prozent auf 7 788,75 Punkte zurück. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 7 921,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 893,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 931,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 787,23 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 8 219,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 8 019,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 213,14 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,42 Prozent nach oben. Bei 8 259,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Gewinner und Verlierer im CAC 40

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind derzeit Kering (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR), Danone (+ 0,30 Prozent auf 59,39 EUR), LEGRAND (+ 0,05 Prozent auf 97,39 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 0,02 Prozent auf 2 133,09 EUR) und Schneider Electric (0,00 Prozent auf 226,45 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich hingegen Crédit Agricole (-3,91 Prozent auf 13,46 EUR), BNP Paribas (-3,48 Prozent auf 60,79 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-2,98 Prozent auf 23,21 EUR), STMicroelectronics (-2,51 Prozent auf 40,18 EUR) und VINCI (-2,41 Prozent auf 102,30 EUR).

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Société Générale (Societe Generale)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 786 492 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 379,425 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at