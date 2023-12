Anleger in Wien halten sich zurück: ATX präsentiert sich am Mittag leichter

Anleger in Wien treten aktuell den Rückzug an.

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,65 Prozent auf 3 284,88 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 113,233 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 3 306,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 306,51 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 275,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 307,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,959 Prozent. Vor einem Monat, am 07.11.2023, wurde der ATX mit 3 161,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.09.2023, wurde der ATX mit 3 139,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, wurde der ATX auf 3 161,42 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,96 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,37 Prozent auf 34,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,11 Prozent auf 41,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,71 Prozent auf 114,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,57 Prozent auf 26,25 EUR) und OMV (+ 0,21 Prozent auf 38,66 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,97 Prozent auf 24,82 EUR), voestalpine (-2,17 Prozent auf 26,12 EUR), Erste Group Bank (-1,35 Prozent auf 36,47 EUR), BAWAG (-1,16 Prozent auf 47,76 EUR) und Andritz (-0,97 Prozent auf 51,00 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 121 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 31,007 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,18 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

