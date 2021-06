Die Erste Group hat das Kursziel der Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) von 25,00 auf 32,00 Euro nach oben gesetzt. Die "Buy"-Bewertung wurde vom zuständigen Analysten Thomas Unger bekräftigt. Die Kurszielerhöhung ist hauptsächlich auf eine Anhebung der Gewinnschätzungen zurückzuführen. Der Fortschritt in den vergangenen Jahren hinsichtlich der operativen Performance des Versicherungskonzerns, werde nach Einschätzung des Experten am Aktienmarkt nicht berücksichtigt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten nun 2,81 Euro für 2021, sowie 3,04 bzw. 3,38 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 1,20 Euro für 2021, sowie 1,35 bzw. 1,55 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Donnerstag im Eröffnungshandel an der Wiener Börse notierte die Aktie der VIG mit plus 0,86 Prozent bei 23,55 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste/spo

ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com

AFA0008 2021-06-17/09:04